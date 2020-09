A luglio le ruspe erano entrate in azione per abbattere i chioschi ormai obsoleti e fatiscenti del mercato di via San Silverio, a due passi dal Vaticano. «Dopo 50 anni sembrava di vedere finalmente la fine di una situazione ormai fuori controllo», dicono i residenti. «Peccato che da allora una distesa di macerie e immondizia è rimasta a marcire tra i palazzi. Dai balconi vediamo la cupola di San Pietro, poi abbassiamo gli occhi e c'è questo scempio». Eppure contestualmente doveva partire la riqualificazione dell'area.

Roma, incuria e lavori fermi: quartieri in abbandono. La mappa del degrado

«TEMPI LUNGHI»

«Una volta hanno spianato il materiale recintato, un'altra ancora hanno fatto mucchietti di rifiuti sparpagliati da una parte all'altra - raccontano dal comitato di quartiere Aurelio - E intanto siamo arrivati a settembre e stiamo ancora così. Altro che degrado, la piazza sembra bombardata». In osservanza delle normative igienico-sanitarie e urbanistico-edilizie, il 17 luglio era stata avviata la demolizione dei 42 box esistenti (16 dei quali non più attivi) che nel progetto futuro saranno sostituiti da 33 nuovi stalli da mettere a bando «ma nulla è stato ancora portato via e nessuno ha bonificato l'area», si sfoga Maria Ferraro che ha le finestre che si affacciano proprio su quello che resta del vecchio mercato.

Rifiuti Roma, resa Ama: «La Regione ci aiuti altrimenti sarà caos»

LA DESOLAZIONE

Intanto gli operatori commerciali dai primi di luglio sono stati spostati nel parcheggio di Largo Micara, per consentire la prosecuzione dell'attività commerciale «ma è una desolazione», racconta Vittorio Di Felice del Laboratorio di Quartiere San Pietro - Cavalleggeri. «Gli operatori che avevano banchi alimentari non ci vengono più - aggiunge Di Felice - non c'è acqua e quindi è complicato per loro, tante difficoltà anche per gli altri che ora sono obbligati ogni giorno a portarsi via tutto. Resta comunque il fatto che è una situazione invivibile. Lunedì aprono anche le scuole e non è una bella fotografia, nessuno ci da informazioni».

IL COMUNE

«Capisco la rabbia dei cittadini, ma siamo nella fase in cui vengono differenziati i materiali e poi verranno portati via - spiega il presidente della commissione Commercio di Roma Capitale, Andrea Coia - Ci sono nove mesi a disposizione per costruire il nuovo mercato, e ci vuole un po' di pazienza. I lavori inizieranno presto». Tempi troppo lunghi per i residenti. «Non è possibile metterci tutto questo tempo solo per portare via i materiali con tutta la sporcizia a seguire e la polvere che arriva ovunque - ribattono dai comitati di quartiere - siamo consapevoli che per realizzare i nuovi spazi ci vorrà un periodo più lungo, ma non ci aspettavamo di restare con questo schifo davanti casa per tutto questo tempo». Intanto si pensa a una futura trasformazione del mercato stradale in struttura plateatica: «hanno parlato di predisporre un impianto antincendio e una recinzione fissa di tutta l'area - dice Mariella, residente anche lei a due passi da via San Silverio - ma ora quello che ci interessa è liberarci di questa discarica».

elena.panarella@ilmessaggero.it



© RIPRODUZIONE RISERVATA