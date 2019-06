Roma, rifiuti, verso lo sciopero: «Rischio di altri guasti al Tmb Rocca Cencia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultimo guasto, nell’impianto Tmb di Rocca Cencia, è stato il classico campanello d’allarme. Seppur di entità non grave - il problema a un nastro di evacuazione degli scarti è in fase di risoluzione e l’Ama conta «di ripristinare la piena funzionalità entro domenica» - quello dell’altro giorno è il sintomo evidente di una situazione sull’orlo del collasso. L’impianto lavora sotto stress da sei mesi: da quando, a dicembre, un incendio ha messo fuori gioco il Tmb Salario, riversando su Rocca Cencia altre 300 tonnellate al giorno di rifiuti, portando il totale trattato quotidianamente a quota mille.Da allora da quelle parti si lavora H24, senza far fermare le macchine per un’accurata manutenzione. «Dopo l’avvio della produzione su quattro turni era evidente che l’impianto non avrebbe retto», sottolinea Natale Di Cola, Cgil Fp. I sindacati, che hanno indetto una protesta in Campidoglio per il 14 giugno, pensano a uno sciopero per ottenere «bilanci approvati e una direzione chiara per l’Ama». Morale della favola: il ciclo di smaltimento dei rifiuti nella Capitale è sul filo del rasoio. Soprattutto in questo periodo quando, fino a settembre, i due Tmb di Malagrotta funzioneranno a scartamento ridotto, a causa di lavori di manutenzione. Le alternative più semplici (stiamo parlando di trattamento della raccolta differenziata) riguardano l’incremento della quota da “spedire” fuori città, verso gli impianti del Lazio (in primis Frosinone e Aprilia) e di altre regioni, come l’Abruzzo. Con un problema: questa soluzione rende necessario l’utilizzo dei siti per la trasferenza, dove stoccare i rifiuti in attesa caricarli sui camion diretti fuori città.Il Campidoglio, come annotato in una memoria della giunta, conta di avere entro dicembre 2019 un sito di trasferenza attivo per ogni quadrante della città, ossia almeno quattro. E Virginia Raggi cerca di frenare le proteste delle aree potenzialmente interessate: «Voglio ribadirlo ancora una volta: si tratta di caricare i rifiuti da camion a camion, senza creare accumuli, discariche o siti di stoccaggio - spiega la sindaca - È come quando andiamo a fare la spesa al supermercato e trasferiamo le buste dal carrello al bagagliaio della nostra auto. Per terra non rimane nulla». Il vero nodo è quello degli impianti di trattamento e di smaltimento. L’amministrazione comunale non nasconde più «una situazione di fragilità» connessa «alla mancanza di una idonea rete impiantistica regionale». Ma gli unici progetti pronti - per ora sulla carta e in attesa di autorizzazioni e finanziamenti - sono per due impianti di compostaggio. Quando saranno pronti? Se andrà bene, a fine legislatura.