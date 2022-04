Rifiuti a Roma, Gualtieri: «La città ancora al di sotto degli standard. Realizzeremo un termovalorizzatore»

L'assemblea capitolina straordinaria sulla gestione dei rifiuti e del piano industriale di Ama è in corso e la decisione del sindaco di Roma Roberto Gualtieri gela la maggioranza: «Con l'obiettivo ambizioso di zero discariche a Roma abbiamo deciso di realizzare un termovalorizzatore a completo controllo pubblico con le migliori competenze industriali». L'impegno dell'amministrazione c'è. «Roma è più pulita di come l'abbiamo trovata ma ben al di sotto degli standard che ci siamo prefissi. I miglioramenti risentono della precarietà degli sbocchi e degli strumenti di raccolta», ha aggiunto Gualtieri.

Rifiuti, la decisione di Gualtieri

Oltre ai due biodigestori già in programma, uno a Casal Selce e l'altro a Cesano, rispettivamente nei Municipi XIII e XV, per il futuro «ragioneremo sulla possibilità se costruire un terzo biodigestore o realizzare un sistema diffuso di piccoli impianti su tutto il territorio». Continua così Gualtieri dall'Assemblea.

Pronto il termovalorizzatore

I nuovi impianti in programma a Roma, insieme al nuovo termovalorizzatore che l'amministrazione capitolina intende realizzare e che sarà «un nuovo impianto da 600 mila tonnellate, che abbiamo intenzione di realizzare in tempi radipi» sarà possibile «chiudere il Tmb di Rocca Cencia e ci farà abbattere del 90 per cento il fabbisogno di discariche in modo da realizzare solo una piccola discarica di servizio da sole 60 mila tonnellate annue».

Con il piano di pulizia straordinario e attraverso Ama a Roma «abbiamo aumentato di 2 mila tonnellate i quantitativi settimanali di rifiuti raccolti e rimosso oltre 4 mila tonnellate di scarti abbandonati, sono state pulite centinaia di chilometri di strade e marciapiedi, e sono stati effettuati interventi contro piante infestanti su circa 3 mila chilometri di strade e con potature di alberi su oltre 130 strade»