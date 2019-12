Roma, Talenti sommersa dai rifiuti, i residenti: «Siamo abbandonati, c'è un rischio per la salute»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quartiere dia nord-est della Capitale è abbandonato a sé stesso. La raccolta dei rifiuti è ferma in alcune delle più belle strade del quartiere in cui l’immondizia oltre a ostruire il passaggio sui marciapiedi è a pochi centimetri dai giardini delle abitazioni. «Una situazione insostenibile che ormai va avanti da giorni e con l’arrivo del Natale potrebbe anche peggiorare», lamentano i residenti del III Municipio guidato da. In via Francesco D’Ovidio, ad esempio, i sacchi dell’immondizia obbligano le persone a passare in fila indiana sul marciapiede e come se non bastasse sono a pochi metri da un negozio che vende frutta. Non cambia la situazione indove all’altezza del civico 18 sono stati posizionati da due settimane quattro nuovi cassonetti (due per l’umido, uno per la carta e uno per la plastica), da quel giorno solo poche volte l’Ama è passata ritirare i rifiuti. Il risultato è che i sacchetti di plastica sono quasi all’interno di un grazioso giardino privato situato al piato terra: «Il rischio sanitario è dietro l’angolo, i topi scorrazzano a destra e sinistra e abbiamo paura di tenere le finestre aperte perché potrebbero entrare in casa», dice una delle residenti sulla strada. Ma non solo, nell’elegantelo spettacolo non cambia, per giunta davanti a un parco giochi frequentato da genitori e bambini del quartiere. Ma anche alo scenario è di puro degrado. Alcuni cassonetti, invece, risultano in ordine come se la raccolta avvenisse a macchia di leopardo lasciando nella sporcizia solo alcuni residenti.