Rifiuti, a Rocca Cencia area comunale trasformata in discarica abusiva: c'è anche amianto

Un terreno di 1.500 metri quadrati invaso da rifiuti speciali, trasformato in una discarica abusiva. I Carabinieri della Stazione di Tor bella Monaca unitamente ai Carabinieri del Gruppo Forestale di Roma Nipaf hanno effettuato un sequestro preventivo dell'area, ai lati di via Sant’Alessio in Aspromonte, dove è presente un ingente accumulo di rifiuti speciali tra imballaggi, residui di demolizione e costruzioni, amianto, frigoriferi e schermi video nonché numerose parti di automobili e mobilio vario.



Al termine delle operazioni di delimitazione dell’intera area di proprietà comunale è stato nominato il VI Municipio quale custode Giudiziario. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri che stanno effettuando ulteriori accertamenti.

