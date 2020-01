Rifiuti Roma: Raggi, piano Regione prevede discariche, Comune ha indicato sito

Non parla di elementi ostativi Virginia Raggi, non cita il documento che ne è pieno protocollato dalla consigliera di maggioranza Simona Ficcardi, ma sottolinea l'assunzione di responsabilità di Roma capitale nell'aver indicato il sito, Monte Carnevale, per allestire una discarica. «C'è stato un accordo tra Roma e la Regione all'interno del Piano dei rifiuti regionale che sta facendo l'iter nelle commissioni e arriverà presto in consiglio regionale. Nell'ambito di questo Piano Roma Capitale farà la sua parte

.

Il Piano prevede nuove discariche all'interno del territorio regionale tanto più che quella di Colleferro chiuderà a breve. Roma Capitale ha indicato quello che dovrà essere il sito». Lo ha affermato la sindaca di Roma rispondendo a margine di una conferenza stampa in Campidoglio ad una domanda sui rifiuti e sul sito individuato per la nuova discarica della Capitale.

», ha assicurato Raggi