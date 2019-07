Roma, la presidente Ama filma rifiuti abbandonati in centro: nel video sbuca Hugh Grant (che si infuria)

Fuori programma piuttosto curioso durante un sopralluogo della presidente dell'Ama Luisa Melara in centro storico a Roma. Nel corso di un controllo, mentre la presidente stava filmando alcuni esercenti che sistemavano rifiuti abbandonati illegalmente davanti al loro locale, nel video è sbucato l'attore Hugh Grant che si è infuriato perché le telecamera aveva inavvertitamente ripreso la moglie.

L'attoer in vacanza nella capitale stava passeggiando per via Bocca di Leone quando è stato ripreso per errore. Qualche minuto prima, infatti, la Melara aveva riscontrata la presenza di più sacchi di rifiuti mescolati e abbandonati davanti a un ristorante-minimarket biologico, era entrata nel locale invitando l’esercente a riportare immediatamente i sacchi, le cassette e tutti i materiali mescolati all’interno del locale. E così mentre il titolare stava sistemando l'immondizia in mezzo ad una coppia di turisti stranieri è apparso Hugh Grant, che ha interrotto il filmato.



