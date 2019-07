«Non ritirano la spazzatura» e dà fuoco ai rifiuti: arrestato commerciante 70enne

È stato sorpreso mentre tentava di dare fuoco a un cumulo di rifiuti accatastati in via Senorbi, alla periferia di Roma. Per questo un negoziante è stato denunciato dai carabinieri della Stazione Ponte Galeria. L'uomo, un 70enne romano incensurato, si sarebbe giustificato con i carabinieri, a cui ha anche rivolto frasi oltraggiose, lamentandosi del mancato ritiro da alcuni giorni dell'immondizia. Il commerciante è stato denunciato a piede libero.

