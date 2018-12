Roma, Natale tra i rifiuti: cassonetti colmi e strade invase Secchioni in fiamme da Prati al Prenestino

Cassonetti strabordanti e cumuli di immondizia a terra tra scatoloni di giocattoli e resti di cibo del cenone. Scene di ordinario degrado per i romani ormai abituati a vedere le strade di Roma invase dai rifiuti. Un'emergenza già grave su cui pesa in questi giorni, oltre alla chiusura del Tmb Salario, il picco della produzione dei rifiuti che si registra ogni anno nel periodo di Natale.

Questa mattina finalmente sono passati i camion Ama a svuotare i contenitori dell'immondizia. Da Casal Bruciato a San Giovanni però, a macchia di leopardo, in alcune zone la situazione non è ancora tornata alla normalità. I cassonetti dell'indifferenziata sono stati svuotati ma molti raccoglitori della carta sono ancora stracolmi delle confezioni dei regali di Natale e ai lati ci sono buste di rifiuti. Critica la situazione in via Filippo Meda, a Monti Tiburtini, dove il puzzo nauseabondo della spazzatura in strada sale fino ai primi piani dei palazzi.



L'Ama fa sapere di essere già intervenuta sia in centro sia in periferia per recuperare le situazioni di sovraccarico e che continuerà a farlo laddove emergono delle criticità. Per fronteggiare la situazione le officine sono aperte oggi h24 e l'impianto Tmb Rocca Cencia, che ha operato regolarmente senza interruzioni durante le festività, lavorerà anche stanotte. In giornata l'azienda riferisce di circa 2000 operatori sul campo. Nelle prossime 24-48 ore verrà rafforzata la pulizia delle postazioni che registrano una maggior presenza dei rifiuti e già da ora tecnici aziendali stanno monitorando la situazione.

Per denunciare la situazione un collettivo ha messo a segno un simbolico blitz il giorno della vigilia portando sotto l'albero di Piazza Venezia alcuni dei sacchi di spazzatura raccolti per la strada nei vari quartieri della Capitale. Il video dell'azione dimostrativa è poi stato postato su Facebook.

La situazione in cui versa Roma non passa inosservata neanche all'estero. Il corrispondente dall'Italia del New York Times Jason Horowitz in un reportage, pubblicato il giorno della vigilia di Natale sul quotidiano statunitense dal titolo 'Roma in rovina', ha scritto senza mezzi termini che «la città rischia di diventare una discarica». Su Twitter il giornalista ha anche postato la sua «cartolina di Natale», ovvero una eloquente foto che ritrae il blogger di 'Roma Fa Schifò Massimiliano Tonelli circondato dalla spazzatura in un piccolo parco davanti al Colosseo.