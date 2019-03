Roma, al mercatino dell'usato la merce presa dai cassonetti dei rifiuti

Al mercatino abusivo vendevano oggetti come usati ma in realtà presi dai cassonetti dei rifiuti. Tre persone sono state identificate e multate dai vigili urbani che nell'ultima settimana hanno effettuati i controlli quotidianamente in via di Valle Melaina, proprio di fronte all'area del mercato vero. Gli agenti del III Gruppo Nomentano hanno sequestrato circa 200 kg di merce venduta come usata, in realtà rifiuti raccolti dai cassonetti.



Tutto il materiale rimosso è stato conferito in discarica dall'Ama, perché igienicamente non trattabile. Un monitoraggio costante viene svolto anche da parte degli agenti del Reparto Pics (Pronto Intervento Centro Storico) nelle aree dove si registra una recrudescenza del fenomeno: via Acri, viale delle Cave Ardeatine, piazza di Porta Maggiore, via Carlo Felice.

