Roma, ancora cassonetti dei rifiuti a fuoco. Bruciate anche le tende di un palazzo delle case popolari

Ancora cassonetti dei rifiuti in fiamme a Roma. L'incendio è divampato i due contenitori in una via nella zona di largo Carlo Maria Viola. Le fiamme sono state spente dai pompieri intervenuti anche per un altro incendio, proprio a Carlo Maria Viola. La scorsa notte, infatti, al piano terra di un palazzo di edilizia popolare sono state bruciate le tende che erano sulle finestre dell'androne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Santa Maria del Soccorso. Non ci sono feriti. Su entrambi gli episodi indagano i militari, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di individuare i responsabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA