Roma Ottavia, l'Ama non raccoglie i rifiuti e arriva un branco di cinghiali tra i cassonetti

Cassonetti stracolmi, rifiuti riversi a terra, un angolo di strada ridotto a discarica a cielo aperto e arriva il branco di cinghiali a rovistare in quel pascolo di immondizia. E' lo spettacolo andato in scena a via Carlo Piancastelli, nel quartiere Ottavia, in pieno giorno. E' qui che almeno sei cinghiali, che si muovevano in branco, sono stati avvistati mentre mangiavano tra i rifiuti sparsi a terra, sull'asfalto della strada, tra le macchine e marciapiede. Non proprio una zona amena, ma circondata da palazzi e negozi. Scena di ordinaria desolazione da emergenza rifiuti a Roma, con i cassonetti pieni dopo giorni di mancata raccolta.

