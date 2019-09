Rifiuti a Roma, Manlio Cerroni rinviato a giudizio per Malagrotta

L'ex patron di Malagrotta, Manlio Cerroni, è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma in relazione all'indagine sul malfunzionamento dal 2006 al 2013 dei due impianti di Tmb (trattamento meccanico biologico) denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2. Il giudici ha mandato a processo altre sette persone: il processo è stato fissato per il 3 dicembre. Il pm Alberto Galanti contesta a Cerroni, nella veste di proprietario del consorzio Colari, al momento sotto commissariamento, di avere ricavato vantaggi economici.

Ingiusto profitto il consorzio avrebbe ottenuto anche in relazione al tritovagliatore installato a Rocca Cencia, che ha operato in assenza di autorizzazione, nella primavera del 2013 quando Roma si trovava in emergenza rifiuti. I reati contestati, a seconda delle posizioni, sono quelli di gestione abusiva di rifiuti, abuso d'ufficio, frode in pubbliche forniture. Oltre al «supremo», rinviati a giudizio il suo storico braccio destro, Francesco Rando, l'allora direttore tecnico dei due Tmb, Paolo Stella, l'ex dg di Ama Giovanni Fiscon e per altre tre persone.

