Emergenza rifiuti, in fiamme altri cassonetti da Monteverde a Laurentina

Un'altra notte di fuoco a Roma con diversi cassonetti dell'Ama incendiati, mentre la situazione della raccolta dei rifiuti in quasi tutti i quartieri continua a essere disastrosa.

Nella notte tra sabato e domenica, cassonetti sono stati bruciati a Monteverde, in largo Bilancioni ma anche in via Federico Foà e in via Federico Ozanam. Altri cassonetti sono stati incendiati nel quartiere Laurentino.

L'altra notte invece, il fuoco ha distrutto secchioni alla Balduina e in via Lo Surdo, in zona Porta Portese,

dove due auto parcheggiate accanto sono state danneggiate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proteste a Torrevecchia per i cumuli di rifiuti che si sono accumunati lungo le strade e che nessuno da giorni raccoglie.