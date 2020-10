Mentre Dario Pulcini, ormai ex assessore all'Ambiente del Municipio V, su Facebook chiedeva ai suoi contatti di segnalargli le potature più urgenti da eseguire, un grosso ramo cadeva e danneggiava le auto parcheggiate in via del Gelsi. Poco dopo, esasperato, il presidente del Municipio V, Giovanni Boccuzzi, firmava il ritiro delle deleghe al decoro urbano e all'Ambiente allo stesso Pulcini.

Siamo al Prenestino, un Municipio molto ampio di Roma est, che va dal Pigneto a Tor Sapienza, da Centocelle a Torpignattara. È uno dei municipi dove le lamentele sulla raccolta differenziata dei rifiuti sono più frequenti che altrove.

«Apprendiamo del ritiro delle deleghe da parte del presidente Boccuzzi, al peggior assessore che questo Municipio abbia mai visto. Parliamo dell’ex assessore alle Politiche Ambientali, Dario Pulcini. I cittadini inferociti hanno dovuto fare i conti con il verde pubblico in costante abbandono e i comitati di quartiere hanno nel tempo dovuto presentare le loro rimostranze che però si sono manifestate come un buco nell’acqua. Il presidente Boccuzzi ha però, sempre, continuato a difendere l’operato o è meglio dire il NON operato dell’assessore da lui scelto. Adesso siamo in prossimità delle elezioni, pertanto Pulcini è diventato indifendibile e Boccuzzi lo ha scaricato. Onestamente è un comportamento che ci lascia indecisi sul ridere o sul piangere, fortunatamente durerà poco e tra qualche mese il M5S sarà solo un triste ricordo per questa città». Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea Capitolina e Mattia Balducci coordinatore Lega Municipio V.

«La revoca dell'assessore all'ambiente del V municipio Dario Pulcini, seppur tardiva da parte del presidente Boccuzzi, certifica il totale fallimento della giunta 5 Stelle sui temi ambientali in un territorio in cui sono stati assolutamente carenti gli interventi soprattutto di manutenzione del verde, come testimonia l'ennesima caduta stamattina di un grosso ramo su via dei Gelsi che ha causato danni ai veicoli». È quanto dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, vicepresidente dell'Assemblea capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V municipio e Christian Belluzzo, consigliere municipale. «Sono anni che come Fratelli d'Italia denunciamo la mancanza di interventi sulle evidenti priorità del municipio, soprattutto sulle politiche del verde ma, per tutta risposta e con scopi intimidatori dal punto di vista politico, abbiamo ricevuto delle querele infondate che comunque, siamo certi, ci renderanno giustizia - spiegano gli esponenti di Fd'I -. L'ennesimo cambio di Assessore nella compagine pentastellata, salvo che non sia il preludio di un accordo organico con gli altri loro compagni di sinistra, dimostra la grande confusione in atto nel M5s e comunque la voglia di trovare la possibilità di mantenere le poltrone a discapito delle tante problematiche dei cittadini che in questi cinque anni si sono notevolmente aggravate».

«Apprendiamo con favore la notizia della revoca da parte del presidente Boccuzzi dell'incarico all'ormai ex assessore alle Politiche ambientali Dario Pulcini, con il quale, nei mesi scorsi, abbiamo avuto il piacere di interloquire via social a seguito delle sue minacce di querela (senza alcun fondamento)», scrivono i Giovani Democratici del Municipio.

Ultimo aggiornamento: 16:25