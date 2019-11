Roma, Zaghis: «Valutiamo Austria e Germania per portare i rifiuti all'estero». Ma in aula è bagarre

La Germania o l'Austria potrebbero accogliere i rifiuti della Capitale. A considerare questa ipotesi è l'amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis che in Commissione Trasparenza spiega: «Nel caso in cui i rifiuti romani dovessero esser conferiti all'estero verranno scelti Paesi con una tracciabilità dei rifiuti come Austria e Germania».

«Da tre settimane è in corso un lavoro costante di confronto - continua Zaghis - c'è il massimo impegno da parte nostra e del Campidoglio per riconciliare le partite contabili, entro il 31 dicembre 2019 approveremo il bilancio 2017. Quello del 2018 verà approvato successivamente o in contemporanea con quello 2019».

«Si sta valutando ogni posibilità a 360 gradi. Non sempre c'è bisogno di fare una gara, si può ad esempio collaborare con Hera (azienda che si occupa di gestione rifiuti, ndr) per farlo», concluge Zaghis.

LEGGI ANCHE «Rifiuti non trattati». E il Veneto rimanda indietro i camion Ama

Intanto però, in Commissione si scatena la bagarre sul rischio di una emergenza rifiuti che potrebbe verificarsi con la chiusura della discarica di Colleferro il prossimo 31 dicembre. La consigliera del Pd, Valeria Baglio accusa Zaghis di non aver fatto abbastanza per scongiurarla. «È la Regione che deve indicare un sito, non dovete chiedere a me -risponde l'amministratore di Ama -. «Colleferro sarà chiusa per almeno 2 settimane, la Regione deve indicarci dove andare. Lei provoca, la conosce la legge?», ha detto rivolgendosi alla consigliera dem. «Lei la deve smettere, è la sindaca che l'ha nominata che in 3 anni e mezzo ha cambiato 7 Cda». Alla fine il presidente della Commissione Marco Palumbo (PD) ha detto a Zaghis di essere stato un «cafone» per il modo in cui si era rivolto alla consigliera dem.

© RIPRODUZIONE RISERVATA