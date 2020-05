Roma, rifiuti, potenziate le piazzole della differenziata nel Centro storico

Piazzole aperte dalle 7 del mattino al 19 di sera, con tre addetti di Ama che si alternano per controllare il contenuto del conferimento. Il I Municipio e la municipalizzata dei rifiuti rilanciano sulla differenziata in tutto il centro, ampliando gli orari e migliorando il servizio sulle isole ecologiche, dove avviene il frazionamento dei vari materiali e le famiglie depositano i sacchetti.Spiegano la presidente del I Sabrina Alfonsi e l'assessore all'Ambiente, Anna Vincenzoni: «In questo modo otteniamo un doppio risultato: raddoppiare l'orario delle piazzole e garantire la differenziazione dei rifiuti. La possibilità di conferimento presso le piazzole con la presenza di un operatore Ama per 12 ore al giorno conferma la validità della modalità individuata per il I Municipio all'epoca di Estella Marino».Con il nuovo orario le piazzole del Centro storico, dove i cittadini depositano i loro sacchetti differenziati, saranno aperte 12 ore al giorno, mentre prima chiudevano alle 12. Ma soprattutto questa strada rafforza gli sforzi per aumentare il livello della differenziata a Roma , che fatica a crescere e che - stando ai timori dei sindacati - potrebbe scontare un ridimensionamento del porta a porta.Ma novità ci sono soprattutto per il servizio nel Rione Borgo. Qui, spiegano Alfonsi e Vincenzoni, «il sistema, adottato in emergenza in previsione del Giubileo Straordinario del 2015, era stato negli ultimi anni gravemente carente così come segnalato più volte anche dal Comitato Salvaguardia Borgo con il quale si è concordato il cambiamento. Adesso si va in controtendenza rispetto a zone della città nelle quali c'è stato un passo indietro rispetto al porta a porta con un rischio elevato per il raggiungimento dell'obiettivo europeo sulla differenziata».