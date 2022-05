Lunedì 30 Maggio 2022, 08:05 - Ultimo aggiornamento: 08:07

Una ragazza scende di casa con una busta della spesa piena di immondizia: sono i resti del pranzo della domenica e di qualcosa rimasta dal giorno prima. Fa qualche decina di metri a piedi e arriva davanti ai cassonetti. Li guarda per qualche istante e si rende conto, però, che la sua è, in sostanza, una missione impossibile. Indifferenziato, organico, plastica: poco importa quale bidone del pattume sia. Quelli tra Pigneto e Torpignattara, traboccano. Così, dopo un attimo in cui è stata titubante, è costretta a poggiare la sua busta con l'organico su una catasta lungo la strada dove c'è, praticamente, di tutto: cartoni della pizza, scatole dei corrieri, buste con i resti della cena precedente, uno stendino rotto. La ragazza lascia il sacco lì sopra e se ne va, ripetendo una scena che sembra essere ormai la norma in questo angolo di città.

LE PRIORITÀ

Due tra le vie che da qualche giorno stanno vivendo quest'emergenza: sono via Augusto Dulceri e via Zenodossio. «È una condizione insostenibile, specie col caldo. Non ne possiamo più», racconta uno dei residenti che passa accanto alle cataste. Tra queste, persino pneumatici di un Suv abbandonati in pieno centro. Le automobili parcheggiano parallelamente al senso di marcia in via Dulceri. E in qualche caso gli automobilisti sono costretti a rinunciare al posto perché parzialmente occupato da rifiuti, dalle buste abbandonate in queste isole ecologiche indifferenziate create con la complicità dei cassonetti che si trovano lì accanto. Chi guida, ha persino difficoltà a trovare lo spazio giusto per la sosta. Sarebbe costretto, infatti, a farsi largo schiacciando le buste con le gomme.

I CITTADINI

Nel parco Roberto Almagià cercano un po' di ristoro un paio di persone con i loro cani. Tra loro c'è Francesco. Ha 36 anni. Se ne sta seduto sulla panchina e, da lontano, guarda il caos di rifiuti accatastati a pochissima distanza dall'ingresso dell'area cani. «Ci sono centinaia di persone che hanno superato tutte le prove per essere assunti dall'Ama ma ancora sono a spasso. Tra loro ci sono pure io - dice - Manca il personale addetto alla raccolta e ancora devono chiamarci. I mezzi passano e caricano, ma poi i rifiuti che sono per terra dovrebbero essere raccolti dagli altri più piccoli, che però fanno quello che possono. Allo stesso tempo può capitare anche che tanta gente per non avvicinarsi alle cataste butta i rifiuti direttamente per terra, generando caos su caos. Venti giorni qui era tutto pulito. Ciclicamente questo disagio accade in diversi quartieri di Roma».

GLI INTERVENTI

Proprio qualche giorno fa i residenti si erano mossi per un'operazione di pulizia straordinaria proprio lì di fronte. Il Comitato Torpigneto Almagià ha organizzato Vivi il parco, un'operazione straordinaria di pulizia del territorio: un'occasione per rimuovere, dalla vicina area verde, i rifiuti abbandonati. Ma l'allarme, nonostante l'impegno dei residenti a voler creare una sorta di muro conto il degrado, continua. «Via Casilina, via della Marranella, via di Torpignattara, via Bordoni, via Eratostene sono sempre molto sporche. Non passano a pulire - spiega Gianluca, uno dei residenti della zona - Su via Guido Cora, due settimane fa, siamo intervenuti noi per un'operazione straordinaria: abbiamo raccolto dieci grandi sacchi neri di immondizia».

LE ALTRE EMERGENZE

Non solo Pigneto e Torpignattara, però, soffrono. Diverse le segnalazioni di rifiuti lungo le strade, come su via Aosta e via Flavio Stilicone, a poca distanza dalla Tuscolana e dall'Appia. Ma anche più a nord, a Prati, stessa scena: l'immondizia trabocca.