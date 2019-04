Rifiuti, mossa degli industriali: «Modello anti-crisi per Roma»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoCOPENAGHEN Una lezione per chi governa Roma . Ovvero la dimostrazione di come il salasso pagato dai romani per la caotica gestione dei rifiuti e l'assenza di impianti vada addirittura ad alleggerire le tasse di altri cittadini europei. L'esempio, tra gli altri, a cui guardare è a meno di due chilometri dal palazzo reale (la regina dalla finestra lo può vedere, è vicino a centri residenziali e viene presentato come tra i meno inquinanti al mondo): è stato progettato dall'archistar Bjarke Ingels che per suggellare il rapporto con la città ha piazzato sul tetto una pista da sci e un parco, che saranno aperti tra un paio di mesi ma di cui stanno già parlando sui media di tutto il mondo, mentre su una parete si possono fare arrampicate fino a 85 metri di altezza.LE FAMIGLIEL'impianto, costruito in otto anni e costato 500 milioni di euro, entrato in funzione nel 2017, può bruciare fino a 580mila tonnellate di rifiuti all'anno. Copenaghen non ha comunque rinunciato alla differenziata, anzi la fa meglio di Roma non tanto in quantità ma in qualità, separando più materiali («ricicliamo il 45% dei rifiuti prodotti» spiega Abo Mortensesn, responsabile Dipartimento ambiente del Comune). Così però i rifiuti indifferenziati prodotti non bastano ad alimentare le due linee dell'inceneritore: qui non arrivano rifiuti italiani (che vanno in altri impianti danesi) ma del Regno Unito, che rappresentano il 20% della spazzatura bruciata, con la quale si produce energia elettrica e si riscaldano le cose di 140 mila famiglie di Copenhagen. Una delegazione guidata da Unindustria, ma che mette insieme anche Camera di commercio e competenze delle università del Lazio (Luiss, Viterbo e Cassino) è venuta a studiare il modello Copenaghen. «Non per copiare pedissequamente le loro scelte, ma per comprendere il loro percorso. Ciò che colpisce è la risposta di sistema, il fatto che si sia progettato con una visione a lungo termine», spiega Filippo Tortoriello, presidente di Unindustria: «Presenteremo una nostra proposta su come applicare l'economia circolare a Roma, la sottoporremo non solo alle istituzioni cittadine ma anche a quelle del Paese, per affrontare il tema della gestione dei rifiuti mai risolto». Ma un termovalorizzatore con pista da sci a Roma sarebbe visto come il male assoluto. Tortoriello: «La proposta che presenteremo sarà frutto proprio della collaborazione con le università e la ricerca. Affronteremo il problema della chiusura del ciclo dei rifiuti a Roma e nel Lazio in applicazione dell'economia circolare, senza ideologie, ragionando sulle migliori soluzioni ambientali ed economiche. Da anni a Roma il tema dei rifiuti non è affrontato in modo strutturale, ora si sta vivendo una forte incertezza per quanto riguarda la governance e così è impossibile fare pianificazione. Qui a Copenaghen mi colpisce la sensibilizzazione del cittadino, che collabora in modo attivo e viene coinvolto nelle scelte. Si è compreso che anche con l'obiettivo massimo della differenziata al 70% da raggiungere nei prossimi anni, comunque non si completa il ciclo. E con i termovalorizzatori sono riusciti a ridurre al 2% ciò che finisce in discarica».IL SISTEMAValter Giammaria, vicepresidente della Camera di commercio: «Resta difficile capire perché una città come Roma debba dipendere da altri territori e trovarsi continuamente in emergenza». E avverte il rettore dell'Università della Tuscia, Alessandro Ruggieri: «Non è tanto un problema di tecnologie, anche in Italia siamo all'avanguardia, ma di compattezza del sistema. A Copenaghen con il coinvolgimento dei cittadini si trovano soluzioni». In effetti, nel tour tra Comune, termovalorizzatore, associazione degli industriali locale, centro del design in cui si ragiona sulle Smart city e si vede come un risultato da migliorare il fatto che solo il 66% degli spostamenti avvenga in bici, a piedi o con i mezzi pubblici, si nota come i vari relatori parlino sempre usando un generico «noi». Spiegano (premesso che ogni Paese ha problemi): forse ci aiuta il fatto di essere una nazione relativamente piccola, ma ancora c'è il senso di appartenenza e di fiducia in chi governa. Proprio come a Roma.