Rifiuti, il vescovo di Ascoli sull'arrivo dell'immondizia da Roma: «La nostra comunità è a disagio»

I rifiuti capitolini non sono accolti col sorriso dai territori che saranno costretti a ospitarli. É il vescovo di Ascoli a sottolinearlo. «Svolgendo proprio in questi giorni la visita pastorale nei Comuni della Vallata del Tronto, non posso non percepire il disagio dei sindaci e delle loro popolazioni che insistono sull'area della discarica di Relluce in merito al paventato arrivo dei rifiuti da Roma (che tra l'altro arriverebbero in un'area già tartassata da miasmi e problemi conseguenti e a causa di una grave cattiva gestione del problema rifiuti di un altro territorio)». Lo afferma il vescovo di Ascoli Piceno mons. Giovanni D'Ercole con una nota.



«Nell'esprimere solidarietà», il presule ribadisce che è necessario «un cambio di cultura per promuovere la raccolta differenziata e il riciclo in modo da trasformare il problema spazzatura da smaltimento rifiuti in risorsa e che maturi sempre di più uno stile di vita che riduca gli sprechi nel rispetto della natura in linea con i temi che proprio in questi giorni saranno trattati durante il Sinodo sull'Amazzonia che sta iniziando in Vaticano».

