Roma, allarme rifiuti sulla Cassia: «Mamma non voglio andare a scuola, c'è la "puzza"»

Carolina non ha più voglia di andare a scuola. Perché davanti alla Little Star, una materna su via Cassia a Roma, l'immondizia circonda i cassonetti, già stracolmi da tempo: «Mamma non voglio andare a scuola, non voglio passare davanti alla "puzza"..». La signora Luisella e gli altri genitori non sanno più cosa fare: «Vorrei rendere pubblica questa spiacevole situazione. Roma già conosce questo problema ma almeno davanti alle scuole... E' già arrivato il caldo, la situazione rischia di peggiorare notevolmente». La mamma di Carolina vive lo stesso disagio di altri migliaia di romani. Purtroppo a farne le spese sono anche i bambini che non restano indifferenti a quanto sta succedendo in città. L'appello della piccola sarà sicuramente condiviso dai suoi coetanei. Tutti contro la "puzza".