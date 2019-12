Roma, Rifiuti, caos raccolta: cassonetti ancora pieni. Sì all’aiuto dell’Abruzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos rifiuti, il peggio arriverà attorno a Capodanno. Cosa sta succedendo? Cartoline da Roma. Via Pietro Venturi e via Leopoldo Ruspoli, al Portuense: nella sera di Santo Stefano, ma anche ieri mattina, i marciapiedi erano pieni di rifiuti non raccolti. Via Cassia, a partire da corso Francia, salendo fino all’ospedale San Pietro (dove Ama ha pensato bene di eliminare i cassonetti per evitare che si dica che sono sporche le zone vicine agli ospedali) e poi fino al raccordo: sui marciapiedi nella notte tra Santo Stefano e il 27 era un susseguirsi di montagne di spazzatura, con immagini che ricordavano quelle di giugno e luglio, quando Roma ha toccato uno dei suoi picchi negativi storici, ma in quel caso c’era la giustificazione del rallentamento dell’impianto di trattamento di Malagrotta. Montesacro, in via Valle Scrivia, una foto condivisa su Twitter mostra una collina di immondizia vicino a un cassonetto che seppellisce, incredibilmente, un motorino.Ancora, zona di viale Medaglie d’Oro, panorama di altre colline di rifiuti non raccolte. Ama aveva assicurato che entro ieri sera tutta la città sarebbe stata ripulita, ha diffuso foto di zone linde, ma a Natale e Santo Stefano la situazione dei rifiuti è finita fuori controllo: è un pessimo segnale, perché attualmente tutti gli impianti stanno funzionando e dunque c’è da spaventarsi pensando a ciò che potrebbe succedere quando il 15 gennaio chiuderà la discarica di Colleferro e l’Ama dovrà riorganizzare il servizio del trasporto degli scarti in altre destinazioni. E ci aspetta una replica del caos già tra domani e il primo gennaio, anche se l’amministratore di Ama, Stefano Zaghis, assicura che andrà tutto bene.Ieri la giunta regionale, d’intesa con Ama e Roma Capitale, ha offerto una nuova scialuppa: approvato l’accordo per mandare 70 mila tonnellate di indifferenziato in due impianti dell’Abruzzo, dove saranno lavorate e smaltite nelle discariche locali. Una piccola boccata di ossigeno, ma si stanno cercando disponibilità in altre regioni visto che il 15 gennaio ci saranno mille tonnellate al giorno di scarti da piazzare con lo stop della discarica di Colleferro.C’è da capire se reggerà la tregua Regione-Roma Capitale. La sindaca Virginia Raggi si è impegnata, entro la fine dell’anno, a votare una delibera in cui individua l’area dove realizzare la discarica. Se davvero il Campidoglio vorrà rispettare i patti dovrà approvare il provvedimento in queste ore - lunedì -, mentre a Tragliatella (l’area del XIV Municipio presa in considerazione per la discarica) oggi si svolgerà un nuovo sit-in con i residenti, i comitati e i sindaci dei comuni limitrofi. Solo successivamente, la giunta regionale approverà l’eliminazione dal piano dei rifiuti del sub-ambito territoriale che condanna Roma Capitale all’autosufficienza. Ieri Carlo Rienzi, il leader del Codacons ha attaccato: «Terminate le feste di Natale Roma si risveglia con le strade invase dai rifiuti, situazione che si ripete oramai ogni anno».