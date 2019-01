Rifiuti ingombranti, domenica punti di raccolta Ama a Ostia e Acilia

Mobili in disuso, materassi, elettrodomestici e quant'altro sia ormai inutilizzabile: anziché gettarlo in maniera scriteriata in aperta campagna o peggio ancora in strada, si deve approfittare dell'iniziativa "Il tuo quartiere non è una discarica".



orna domenica 27 gennaio nel Municipio X l'evento Ama che si snoderà nell'arco della mattinata, dalle 8 alle 13. Nel territorio sono due i punti raccolta: ad Ostia in piazza Bottero in zona Stella Polare (nei pressi della stazione metro) e ad Acilia, in via di Macchia Saponara, 7/9. Un'occasione per smaltire i rifiuti particolari in maniera corretta e sicura e, allo stesso tempo un'occasione per contribuire al decoro urbano. I prossimi appuntamenti nel territorio, il 17 marzo e il 19 maggio. Lo comunica il Municipio X in una nota.