Idi Adrianensi, l'antica Roma rivive a Tivoli

Un salto nella storia di duemila anni: per quattro giorni il centro di Tivoli tornerà all’epoca degli antichi romani. Dal 9 maggio a domenica al via la quindicesima edizione delle Idi Adrianensi. La kermesse rievocativa, organizzata dal gruppo storico Publio Elio Adriano e dall’associazione culturale Villa Adriana Nostra, è diventata un appuntamento fisso della primavera tiburtina.



«Vogliamo tramandare alle nuove generazioni le nostre antiche origini - dice Pietro Lombardozzi, presidente del gruppo storico - e raccontando l’antica Roma raccontiamo anche l’antica Tivoli, nata molti anni prima dell’Urbe. Ancor oggi in città ci sono molte tracce di questo passato e tante storie importanti da raccontare come quella della vestale Cossinia, la cui tomba, sulle rive del fiume Aniene, è l’unica oggi visibile. Con questi eventi vogliamo dare un segnale: non vogliamo che la nostra storia vada persa. Queste vicende fanno parte della vita dei nostri antenati e dobbiamo essere orgogliosi della nostra discendenza».



In questa edizione, la numero 15, sono previste molte novità. «Proprio per parlare con i più giovani - aggiunge Lombardozzi - abbiamo pensato a un convegno per le scuole medie e superiori. Parteciperà Andrea Frediani, storico e scrittore, che parlerà della vita di Adriano prima che diventasse imperatore. Aspetti meno noti dell’uomo che realizzò la sua villa, oggi sito Unesco, a Tivoli. Poi ci saranno degustazioni delle antiche ricette di Apicio, astronomo, cuoco e scrittore romano, realizzate dall’archeo chef Gabriella Cinelli e dall’ArcheoMercato di Slow Food. Avremo rievocazioni di battaglie, accampamenti di soldati romani e in chiusura un concerto dei Cisalpipers, gruppo musicale di Glasgow, in rappresentanza dei popoli celtici che proprio durante l’epoca di Adriano era al confine con l’impero di Roma».



Le Idi Adrianensi cominciano il 9 maggio alle 10 all’Anfiteatro di Bleso, con la conferenza di Andrea Frediani sulla Vita di Adriano. Poi venerdì alle 17, al Tempio di Vesta, rinnovamento del Fuoco Sacro e alle 20.30, all’anfiteatro, cerimonia della Captio Virginis e a seguire “Il tradimento e la congiura di Catilina” di Sallustio Crispo.



Sabato alle 10, storia del cibo dell’Antica Roma e apertura del mercato Slow Food con i produttori di Tivoli e della Valle dell’Aniene. Poi alle 11 spettacolo danzante con le Ninfe Driadi, alle 11.30 danze orientali, alle 17 giochi romani con i gladiatori ed alle 20.30 commedia in due atti da Menecmi di Plauto, “I due Gemelli”. Domenica, sempre all’Anfiteatro, dalle 10, visita al castrum romano e ricette ispirate dal De Re Coquinaria di Apicio. Alle 11 danze romani ed orientali, alle 12 raduno delle legioni, alle 16 combattimenti tra gladiatori, alle 18 musiche del popolo dei Pitti itineranti nel centro storico con il gruppo celtico Cisalpipers ed alle 20.30 concerto di chiusura.



«Il nostro gruppo storico è invitato in tutta Europa per rievocazioni e rappresentazioni - aggiunge Lombardozzi - Girando in varie nazioni ci siamo resi conto di come la storia romana sia molto sentita. Veniamo da una bellissima manifestazione a Nimes, in Francia, dove ci siamo esibiti in un antico anfiteatro romano davanti a 20 mila persone. La settimana prossima saremo a Roma, a Tor di Quinto, per la Legion Run, una manifestazione nata in Inghilterra e che si tiene in tutta Europa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA