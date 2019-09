Roma, rimosse 30 bici dei rider: le borse per gli alimenti erano incustodite e in pessime condizioni igieniche

Continuano gli interventi a contrasto del degrado urbano nell'area della stazione Termini da parte della Polizia Locale della Capitale: questa mattina agenti del I Gruppo " ex Trevi", coordinati dal Dirigente Maurizio Maggi, hanno sequestrato una decina di borse porta alimenti utilizzati per le consegne a domicilio e rimosso 30 biciclette dei rider, parcheggiate sul marciapiede e legate alle ringhiere parapedonali di piazza dei Cinquecento. Al fine di tutelare la salute dei potenziali consumatori, si è proceduto al sequestro di tutti i portavivande lasciati incustoditi ed in pessime condizioni igienico sanitarie. Al termine delle operazioni, personale AMA ha proceduto a ripulire e sanificare l'area.

Rider sfruttati e clandestini, indagano i pm: ipotesi violazione della legge sulla sicurezza

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA