Roma, con «+Ricicli+Viaggi» raccolte in un mese 100mila bottigliette di plastica

Ben 100mila bottigliette di plastica riciclate nelle metro di Roma in poco più di un mese. Un successo per il Campidoglio l'inziiativa "+Ricicli+Viaggi" . I dati resi noti sulla sua pagina Facebook dal sindaco Virginia Raggi. «Con questa iniziativa, infatti, tutti possono riciclare le bottiglie in Pet utilizzando le speciali macchinette "mangia plastica" collocate in tre stazioni: Piramide metro B, San Giovanni metro C e fermata Cipro metro A. Un gesto a favore dell'ambiente, una buona pratica per tutti». Il funzionamento è semplicissimo: inserisci le bottiglie nella macchinetta e in cambio ottieni un credito, uno speciale ecobonus sul cellulare, attraverso le App di MyCicero e TabNet, per l'acquisto dei biglietti per i mezzi pubblici.