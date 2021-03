Riccardo Modesti morto a 80 anni, il patron di "Miss Intimo" portato via dal Covid

Roma perde un’altra figura portante legata alla movida ed agli eventi. Riccardo Modesti, patron del concorso di bellezza “Miss Intimo”, è deceduto stanotte. Storico organizzatore di eventi mondani nella Capitale e nella provincia, conduttore di trasmissioni tv in alcune importanti network locali ed in discoteche famose come il “Gilda” ed il “Piper”, è stato portato via dal Covid a 80 anni appena compiuti.

APPROFONDIMENTI IL CONTAGIO Pino Strabioli positivo al Covid. Continuerà a fare tv e radio... L'EPIDEMIA Gigi Marzullo positivo al coronavirus: l'annuncio in diretta da... FALSI POSITIVI? Bolle s'interroga su Instagram: di 35 ballerini della Scala...

Riccardo aveva avuto anche uin passato nel mondo del cinema come interprete e tra i lavori più interessanti possiamo citare la partecipazione nel film Showbiz di Luca Ferrari dove ha interpretato la parte di se stesso. A dare la notizia è stata l’agenzia di stampa Prima Pagina News.

© RIPRODUZIONE RISERVATA