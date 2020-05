Roma, riapre anche in entrata la fermata Barberini

Ultimo aggiornamento: 11:12

La fermata della metro A Barberini riapre anche in entrata. Torna agibile la centralissima stazione di Roma , quella per raggiungere Fontana di Trevi. E torna fruibile sia in entrata che in uscita dopo 316 giorni di stop. Solo il 4 febbraio la stazione è stata riaperta ma a metà: fino ad oggi, da Barberini, si può solo uscire e non entrare a prendere la metro. Il servizio completo riparte domani, venerdì 15 maggio.«La riapertura tiene conto degli ultimi provvedimenti normativi sull'emergenza sanitaria emanati dal Governo, nonché dei flussi massimi di passeggeri stabiliti dalle norme regionali. Nella stazione saranno in funzione quattro scale sulle sei presenti, due per l'ingresso e due per l'uscita», si legge in una nota Atac . L'ultima coppia di scale è ancora in attesa di collaudo.