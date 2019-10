Civitavecchia, trovati venti reperti archeologici in casa di un collezionista: denunciato per ricettazione

Venti oggetti in terracotta tra anfore, crateri, vasi, lacrimatoi, ma anche pezzi in bronzo come spade, pettini e monete. Il bottino è stato trovato a casa di un sessantanne a Civitavecchia. Secondo i carabinieri si tratta di reperti di interesse archeologico e per questo il collezionista è stato denunciato in stato di liberà per ricettazione di beni archeologici di proprietà dello Stato. Ora spetta agli archeologi della Soprintendenza dell'Etruria Meridionale accertare l'autenticità e il valore storico di quanto rinvenuto e sequestrato. © RIPRODUZIONE RISERVATA