Spiagge, nel Lazio gli stabilimenti riaprono il 29 maggio, via libera ai B&B, piscine e palestre dal 25

Luce verde dalla: gli stabilimenti balneari così come quelli sui laghi riapriranno il. Parte così la stagione con l'ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti. Già dall'entrata in vigore del provvedimento possono tornare operative le strutture(guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi). Ancora: autorizzataa piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.Per quanto riguarda il mare e i laghi, invece, le attività deglisulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale potranno riaprire il 29 maggio con il placet di tutti i Comuni del litorale, Municipio di Ostia compreso. Sempre il 29 riapriranno i parchi tematici, parchi zoologici, i lunapark così come i villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea e saranno autorizzati i campeggi.Dal, infine, via libera acon relativa attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020. Potrà tornare a essere scolta anche l'attività: dalle scuole di musica, danza, pittura, fotografia a quelle di teatro e lingue straniere.