La Regione Lazio mette a disposizione un bando da 10 milioni per interventi in favore degli ucraini

Dieci milioni di euro per il finanziamento di iniziative a favore della popolazione ucraina. È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio l’avviso “Realizzazione di interventi e reti per la presa in carico e l'inclusione sociolavorativa della popolazione ucraina sul territorio della Regione Lazio”. Oggetto del bando è il finanziamento e la messa in rete di iniziative integrate di politica attiva da realizzare per il tramite di soggetti qualificati che, a vario titolo e in linea con la normativa nazionale e regionale, già intervengono nelle attività di presa in carico dei soggetti destinatari dell’intervento, al fine di ampliare le opportunità di inclusione sociale e rafforzare i percorsi di attivazione rivolti alle categorie più fragili, sperimentando progetti di innovazione sociale nel settore delle politiche sociali.

“Uno stanziamento importante, in linea con le azioni già messe in campo dalla Regione per il sostegno alla popolazione ucraina. È fondamentale chi scappa dalla guerra trovi nel paese che lo accoglie una rete di sostegno che permetta anche la possibilità di inserirsi e di sentirsi parte integrante della comunità di arrivo. Il Consiglio regionale del Lazio ha già stanziato nelle scorse settimane 500.000 euro destinati ai Comuni e ai Municipi di Roma Capitale per sostenere i territori nell’accoglienza”. Così Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Con l’avviso pubblicato la Regione Lazio punta a realizzare un progetto, un intervento specifico volto alla creazione e allo sviluppo di reti per l’inclusione socio-lavorativa della popolazione ucraina, con il coinvolgimento attivo delle associazioni e organizzazioni del terzo settore che operano sul territorio regionale. I soggetti qualificati destinatari dell’avviso, dopo una prima fase di accoglienza e informazione, dovranno indirizzare i profughi verso il campo che riterranno più opportuno.

Il progetto dell’ente di riferimento dovrà essere inserito in un’ottica di sistema, all’interno di un percorso di integrazione e di condivisione delle pratiche messe in campo a livello territoriale. Il soggetto attuatore sarà parte attiva di un processo di confronto e di costruzione di un sistema di inclusione diffuso sul territorio che miri alla realizzazione di azioni integrate in modalità di rete, specificamente rivolte all’accoglienza e all’integrazione della popolazione rifugiata ucraina.

I progetti possono essere presentati dalle ore 9:00 del 7 aprile fino alle ore 17:00 del 9 maggio 2022 e comunque fino esaurimento delle risorse. Per le diverse modalità e per i soggetti ammessi a partecipare consultare il sito www.regionelazio.it.