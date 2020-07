Si allungano i tempi a disposizione delle famiglie di Roma per presentare il modello Isee al fine di ottenere agevolazioni sulle tariffe della refezione scolastica. In vista di settembre e del ritorno in classe - nonostante l'emergenza da Covid-19 - l'Assemblea capitolina ha deciso ieri di integrare la delibera 117 del 2018 dando ai genitori due mesi di tempo in più per dimostrare i propri redditi e sfruttare le agevolazioni.

Tuttavia, la deroga sarà possibile dietro il corrispettivo di una penale. «Il termine ordinario per la presentazione dei documenti - spiega la consigliera Maria Teresa Zotta - resta fissato al 31 luglio».

Asili nido, la beffa delle graduatorie: incertezza per 2mila bambini

La referazione da anni è gestita, per quegli istituti che non contano sull'autonomia scolastica, direttamente dal Campidoglio. «Con tale atto - conclude la Zotta - il Comune intende venire incontro a tutti gli utenti che non siano nelle condizioni di acquisire informazioni in tempi utili o che non siano a conoscenza dei benefici conseguenti alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell’Isee inerenti alla riduzione o all’esenzione del pagamento delle quote contributive per determinate fasce di reddito». Di certo però l'agevolazione avrà un prezzo.

Sos centri estivi, mamma e papà a lavoro 5 mila bimbi senza posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA