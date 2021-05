28 Maggio 2021

di Fabio Rossi

(Lettura 3 minuti)







Dai quasi 70 mila euro lordi annui dei Parioli (su 13.740 contribuenti) ai poco più di 16 mila di Ostia Antica (su 32.505 dichiarazioni). Passando da una media pro capite che diventa sempre più bassa (con alcune eccezioni) man mano che ci si allontana dall’area centrale e semi-centrale di Roma. La classifica del reddito della Capitale divisa per quartieri - o meglio, per codici di avviamento postale - arriva dal sito del Dipartimento delle Finanze. Dove da quest’anno sono disponibili le informazioni reddituali, oltre che a livello comunale, anche a livello sub-comunale, per i comuni di grandi dimensioni caratterizzati da più cap. I dati mostrano una distribuzione piuttosto diseguale dei redditi nei diversi quartieri delle grandi città: a Roma il reddito medio più elevato è pari a 68.264 euro (nei quartieri del cap 00197) mentre quello più basso scende a 16.298 euro nelle zone del cap 00119. Ancora più marcate le differenze nel Comune di Milano, dove nei quartieri con il reddito più elevato la media è pari a 100.489 euro, mentre in quelli con reddito più basso è di 18.925 euro. Alcune avvertenze: si tratta di redditi lordi complessivi (quelli in base ai quali si calcola l’Irpef dovuto) e sono riferiti alle dichiarazioni 2020. Il periodo di riferimento è, quindi, il 2019: prima della pandemia e dei relativi effetti sulla ricchezza dei cittadini.



In alto

Dopo i Parioli, al secondo posto nella classifica dei “cap più ricchi” c’è il cap 00187 (che corrisponde all’incirca all’area del Tridente), con un reddito lordo medio di 67.001 euro su 6.433 contribuenti; seguito dal contiguo 00186 (l’ansa barocca del centro storico e il lungotevere), con 57.901 euro di media su 11.745 dichiarazioni. Scorrendo i primi posti della graduatoria si torna quindi nel II municipio: nell’area del cap 00198 (Salario e Pinciano) il reddito medio è di 57.541 euro (su 20.622 contribuenti), mentre i cittadini che risiedono nelle strade con cap 00193 - Borgo e la parte sud di Prati, fino a via Cola di Rienzo - dichiarano in media 55.484 euro. Subito dietro troviamo lo 00191 - Ponte Milvio, Vigna Clara, Vigna Stelluti, Fleming e Tor di Quinto - con 48.860 euro medi su 14.506 dichiarazioni; e lo 00184 (rione Monti e Celio) con 46.257 euro pro capite per 9.821 contribuenti.



In basso

Tra le zone della Città eterna con redditi più bassi, poco sopra Ostia Antica troviamo il cap 00133 (Tor Bella Monaca e dintorni) con 18.644 euro medi per 69.103 dichiarazioni. Quindi il cap 00132 - un’area molto vasta che va da Corcolle a Finocchio, passando per San Vittorino e Castelverde - con 18.683 euro lordi pro capite su 63.824 contribuenti. Più in alto (ma non di tanto) il cap 00172 - con la porzione di Centocelle più vicina alla Casilina e l’Alessandrino - che presenta un reddito medio di 19.801 euro su 34.836 dichiarazioni. Supera di poco quota 20 mila il cap 00171, che comprende parte del Prenestino (Tor de’Schiavi) e il Quarticciolo, con 20.049 euro pro capite tra i 24.077 contribuenti. Quindi lo 00126 (Dragona e Dragoncello) con 20.236 euro per 19.012 persone.