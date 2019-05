Roma, la Casamonica «nullatenente» che voleva il reddito. Ma in casa aveva decine di gioielli (rubati)

Orologi preziosi, decine di anelli e gioielli in oro. Custodiva un vero e proprio tesoro in casa. Anche se risultava essere una homeless, tanto da avere preso la residenza in via Modesta Valenti, l'indirizzo fittizio messo a disposizione dei senza fissa dimora dal comune di Roma. La 23enne Mariannina di Silvio, però, una casa ce l'aveva: quella del suo compagno, Guerrino Casamonica, che aveva occupato un'abitazione di proprietà dell'Inps in via Lucio Mummio a Don Bosco. Un alloggio popolare abitato abusivamente, trasformato in una centrale dello spaccio di droga.

A scoprirlo sono stati i poliziotti del commissariato Tuscolano che giovedì hanno fatto irruzione nell'appartamento arrestando la ragazza, madre di tre figli, per il possesso di circa 5 grammi di cocaina, custoditi in bagno e pronti per essere frazionati e venduti. Nel corso della perquisizione, però, oltre alla droga e a circa 2400 euro in contanti, sarebbe emerso un vero e proprio tesoro dal valore inestimabile, su cui al più presto verranno fatti accertamenti. Dentro una cassaforte nascosta in un'intercapedine, infatti, gli agenti hanno trovato gioielli di ogni tipo: cinque orologi preziosi tra cui due Rolex, 14 anelli d'oro con pietre, due fedi nuziali (con tanto di incisione interna «Ale e Ledy»), altri dodici anelli in oro bianco, 16 orecchini e circa 30 fra collane, collanine, ciondoli e bracciali.

Oggetti di valore, «sequestrati poiché ritenuti frutto di provenienza illecita», come si legge nelle carte, per cui la donna, arrestata per il possesso di cocaina, ieri mattina non ha dato alcuna spiegazione a piazzale Clodio. Anzi, rispondendo alle domande del pm Gianluca Mazzei, ha detto, nonostante il rinvenimento dei preziosi, di vivere in uno stato di indigenza: «Non ho ancora chiesto il reddito di cittadinanza, ma lo farò presto», le parole della 23enne. Il processo il prossimo 6 giugno.



