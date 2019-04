Roma, al Commissariato Fidene il primato di passaporti rilasciati ad aprile in Italia

Attivi sul campo ma anche in ufficio. Un record particolare quello del commissariato Fidene Sepentara che risulta essere il primo commissariato della Polizia di Stato in Italia per il rilascio di passaporti nel mese di aprile. Nel 2018 sono stati emessi circa 10.000 passaporti e oltre 1.000 dichiarazioni di accompagno. Per il numero di passaporti, 769, e di pratiche complessivamente trattate, nel mese di aprile, il commissariato Fidene Serpentara diretto da Giuseppe Rubino è risultato essere il primo commissariato su tutto il territorio nazionale.

Un ufficio quello di polizia amministrativa del commissariato Fidene Serpentara, di recente ristrutturato, sempre più improntato a garantire un servizio vicino alle esigenze dei cittadini per i quali si cerca di rilasciare il documento di espatrio in tempi rapidi ed, in alcuni casi anche a vista. © RIPRODUZIONE RISERVATA