Rebibbia, in arrivo 4.400 mascherine. Ministero Giustizia: «Non sono fatte di carta»

In tutto saranno 4.400 le mascherine in dotazione al carcere di Rebibbia. Sono 2.400 le mascherine di tipo chirurgico che nei giorni scorsi il Provveditorato regionale del Lazio-Abruzzo e Molise ha distribuito alla Casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo complesso per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio.



A queste se ne stanno aggiungendo altri 2mila pezzi acquistati direttamente dall'istituto. Lo fa sapere il ministero della Giustizia, che definisce una fake news la notizia sui social della distribuzione di mascherine fatte di carta e rifinite con una cucitrice a pinza. «Si smentisce seccamente la notizia- sottolinea una nota- in questo momento così delicato è importante porre attenzione a ogni informazione che si mette in circolo». © RIPRODUZIONE RISERVATA