Rebibbia, manifestano (senza permessi) davanti al carcere: denunciati 7 antagonisti

Una protesta di "solidarietà con le persone detenute": momenti di tensione, stamattina alle 12, davanti al carcere di Rebibbia. La "Rete Evasioni" - già protagonista di altre manifestazioni davanti all'istituto - ha sfidato i divieti della Questura (e quanto previsto dal Dpcm in materia di contenimento del coronavirus) per un sit-in non autorizzato. Sette antagonisti sono stati multati e verranno denunciati per manifestazione non autorizzata.

«I giorni passano e il governo ha scelto di ignorare la salute delle persone in carcere - hanno scritto sui social nei giorni scorsi - Il risultato è il dilagare del contagio e le morti che si sommano a quelle dei giorni di protesta più accesa e ai numerosi suicidi. Vogliamo portare a casa le persone detenute».

