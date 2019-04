Roma, rapine in scooter: arrestati due giovani

Rapinavano passanti a bordo di uno scooter. Due giovani di 19 a e 20 anni, romani e con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione Roma Monteverde per tentata rapina e tentato furto con strappo in concorso. I ragazzi sono adesso ai domiciliari. Gli episodi contestati, tra l'agosto e settembre 2018, sono due, ma sono in corso ulteriori indagini per accertare se i giovani abbiamo commesso altre rapine.

Lo scorso agosto i malviventi, a bordo di scooter, hanno avvicinato un pensionato di 75 anni che camminava da solo in viale dei Colli Portuense per strappargli la collana in oro che indossava. L'anziano ha reagito ma è stato colpito violentemente con calci e pugni. A distanza di qualche giorno, nel mese di settembre, i due verso sera, sempre a bordo dello scooter, hanno tentato di rapinare un 45enne romano che rientrava in casa in via Blaserna e lo hanno raggiunto. In seguito a due episodi denunciati dalle vittime, i carabinieri della stazione Roma Monteverde Nuovo e quelli della stazione Roma Porta Portese sono riusciti a risalire ai colpevoli grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo le vie. I due riconosciuti dalle vittime sono stati posti ai domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA