In un solo giorno due bande distinte di malviventi sono riuscite a tirar su un bottino quasi milionario: 600 mila euro rubati in due appartamenti del centro storico. Due colpi diversi, ma puliti e riuscitissimi, tanto che la polizia ancora indaga per cercare di sbrogliare la matassa nella speranza di risalire agli autori, mentre le vittime ne avranno ancora per riprendersi dallo choc. I furti risalgono a qualche giorno fa e non rappresentano un caso isolato dal momento che, solo nell'ultimo mese di agosto, le forze dell'ordine (tra polizia e carabinieri) hanno registrato un'ottantina di furti tra la Capitale e il suo hinterland, con un'escalation allarmante che svela un dato: la recrudescenza passato il lockdown si è acuita durante le vacanze, con intere famiglie trasferite nelle seconde case per oltre due settimane. Sfogliando il calendario e tornando al 29 agosto: in due appartamenti distanti appena 400 metri - in via del Babuino e in via della Vite - vengono messi a segno i furti grazie all'assenza dei proprietari, fuori città per le vacanze. Nel primo caso il gruppo di malviventi (si presume fosse più di uno) sono entrati nell'appartamento e armati di una fiamma ossidrica hanno aperto la cassaforte portando via denaro e gioielli alla titolare di un'azienda agricola per un valore di circa 300 mila euro. Lo stesso importo è stato totalizzato nel secondo appartamento, quello in via della Vite. I colpevoli? Ancora a piede libero. Come tanti altri che negli ultimi 30 giorni hanno fatto razzie in case, appartamenti e ville.

I NUMERI

Le cifre mettono i brividi: in pratica ci sono circa 40 furti in casa al giorno e a volte si arriva anche a 60. Non mancano neanche le rapine. Da via di San Vitale hanno contato dal 3 agosto alla fine del mese 9 episodi concentrati tutti il quattro Municipi. Il VII, il IX, l'XI e il XII. A essere presi di mira sempre gli stessi quartieri: Eur-Torrino, Centro storico, Appio Tuscolano, Monteverde, San Giovanni. Zone di Roma dove, ad esempio nel mese di gennaio - quando il Covid-19 non si era ancora palesato e il lockdown era inimmaginabile -, non rientravano nelle mire di malviventi, bande più o meno organizzate e dedite ai furti e alle rapine. Secondo fonti investigative gli episodi sarebbero causati anche da abitazioni lasciate incustodite per le vacanze ma soprattutto dall'effetto dovuto alla fine della quarantena in città. Mano a mano che le maglie si sono riaperte i banditi hanno ripreso a rubare molto più di prima, agevolati dall'assenza di proprietari.

LE VITTIME

In alcuni casi le vittime sono state anche prese di mira come è accaduto sempre quest'estate a una coppia residente non lontano da via Po che, rapinata nella seconda casa al mare, è stata poi costretta a consegnare ai banditi le chiavi dell'appartamento di Roma, raggiunto in pochissimo tempo e interamente ripulito. Nel consorzio di Casal Palocco per cercare di arginare l'ascesa dei furti e delle rapine sono partiti i lavori per installare 48 telecamere che controlleranno, 24 ore su 24, i varchi di entrata e di uscita del comprensorio al fine di invertire il trend degli ultimi anni, scanditi da rapine in villa, aggressioni e scippi in strada. A preoccupare le forze dell'ordine anche i particolari stratagemmi studiati e messi a punto dalle bande che a cavallo di Ferragosto sono anche riusciti a svaligiare appartamenti, con i residenti presenti, fingendosi agenti di polizia. Mentre è tutt'ora ricercato un gruppo di malviventi georgiani, ritenuto responsabile di diversi furti avvenuti, sempre nel periodo delle vacanze, nelle zone dove il fenomeno è in aumento. Difficile pensare di poter risalire ad autori ritenuti responsabili di almeno una dozzina di episodi: si tratterebbe di ladri migranti che una volta saccheggiate case prese di mira a Roma sono fuggiti in altre città italiane.



