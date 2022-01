Sabato 29 Gennaio 2022, 08:23

Fermato dopo un'ora dai carabinieri: aveva rapinato nella stessa giornata sei giovani, soprattutto minorenni in zona Montesacro. Preso dalla polizia dopo sei colpi messi a segno tra Prenestino e Centocelle in diversi negozi tra giugno e luglio. Entrambi romani, uno 26 anni, l'altro 30, erano diventati il terrore di ragazzini e commercianti in due diverse parti di Roma.

LA STRETTA

Coltello alla gola, la richiesta di portafogli e cellulari, per chi protestava un pugno alla testa o al volto. Il 15 gennaio a Montesacro ha terrorizzato in poche ore sei giovani (tre minorenni) in quattro rapine avvenute a distanza di pochi metri. La prima vittima, è stata uno studente di 15 anni: su via Conca d'Oro, minacciato con un coltello, gli è stato portato via il portafogli con 15 euro e documenti.

Roma, commando di 7 persone picchia titolari e clienti nei bar notturni: nuovo colpo a Settecamini

Dopo poco in piazza Sempione ancora terrore: il rapinatore avvicina alle spalle un 20enne romano, gli punta il coltello alla gola, gli chiede il portafogli ma la vittima si rifiuta. Il rapinatore lo colpisce alla testa. Il malvivente si sposta su ponte Tazio, prende di mira un 26enne e una 23enne, studenti. Il modus operandi è lo stesso: coltello alla gola, la richiesta di consegnare portafogli e smartphone, la reazione e una delle vittime viene colpita alla testa. La caccia del rapinatore non finisce: alle 19 due studenti quindicenni davanti alla fermata della metro B Conca d'Oro vengono rapinati di un iPhone e di un paio di auricolari AirPods sotto minaccia di un coltello. Sono aggrediti anche con un pugno. Le vittime hanno fornito dettagli utili per individuare il 26enne gravemente indiziato di essere l'autore delle rapine. I militari hanno anche visionato le videocamere di zona e dopo circa un'ora hanno rintracciato il rapinatore, P.G., 26 anni, a casa di un 43enne romano, con precedenti. Il giovane è stato sottoposto a fermo dai carabinieri della Stazione Roma Città Giardino e i colleghi del Nucleo Operativo di Montesacro e Parioli, ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. Il 43enne è stato denunciato a piede libero per favoreggiamento. I militari ritengono che il 26enne possa essere responsabile di rapine effettuate con lo stesso modus operandi e invitano eventuali vittime (in tutto una decina) a farsi avanti.

Commando rapina un bar a Roma, titolare preso a bastonate e clienti in ostaggio



Sei rapine nei quartieri Quarticciolo, Casal Bruciato in supermercati, farmacie, negozi per la casa ed un ufficio postale, 30 anni romano, con precedenti specifici. A incastrarlo il 26 gennaio i Falchi della Sesta Sezione, grazie al loro impegno, alle descrizioni delle vittime, alla videosorveglianza e ai tatuaggi del malvivente. P.D. classe '92, armato di taglierino, magro, così è stato descritto. L'uomo, tentò un colpo anche in banca, ma durante la pausa pranzo le casse erano chiuse. «Ho provato a rapinare la banca qui vicino, non ci sono riuscito, allora sono venuto qui» ha detto all'incirca alla farmacia vicina. Ma il rapinatore qualche giorno prima vi era andato a volto scoperto per acquistare medicinali e grazie alle testimonianze e ai video si è risaliti alla sua identità. Aveva tatuaggi sulle braccia e sulle gambe e gli investigatori dopo una attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza, cercando poi nella banca dati, hanno presunto che si potesse trattare proprio del rapinatore seriale. Era stato foto segnalato con tatuaggi sugli arti superiori e inferiori, aveva numerosi precedenti di polizia per rapina, e la costituzione fisica, particolarmente magra, ha fatto scattare l'interesse degli investigatori. Non solo: una delle vittime aveva confermato che il malvivente aveva scritte tatuate sulle falangi. Con autorizzazione della Procura, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione domiciliare e gli agenti hanno rinvenuto gravi indizi nei suoi confronti, tra i quali parte dell'abbigliamento utilizzato presumibilmente per le rapine e un taglierino usato per minacciare i dipendenti degli esercizi commerciali.