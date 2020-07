Catturato l'Uomo ragno. Questa volta ad agire con la maschera del personaggio Marvel è stato un rapinatore che si èscagliato con pesante violenza contro i poliziotti per non finire in manette. Che cosa spinga un rapinatore, che dovrebbe fare di tutto per non dare nell'occhio, a travestirsi da supereroe in una notta d'estate alla Garbatella non è proprio dato saperlo: di certo non ha funzionato.

Spider man ha tentato di rapinare una gelateria della Garbatella in via Carlo Biffi. Erano le due quando il romano di 25 anni è entrato in azione. Ma il colpo è andato storto dopo che il proprietario ha accennato una reazione. Il gelataio ha tergiversato qualche secondo e questo gli è costato caro: il rapinatore aveva un coltello da cucina con cui ha colpito due volte le braccia della vittima, poi caduta a terra. Gli equipaggi di due volanti di pattuglia in quella strada proprio in quegli attimi hanno intercettato subito il bandito mascherato che si dava alla fuga.

Una lunga corsa: anche se aveva numerosi poliziotti alle calcagna ha tentato di tutto. Si è arrampicato su un portone e si è nascosto nel giardino di una casa. I poliziotti l'hanno raggiunto ed illuminato con le torce. Ma non si è arreso: ha preso a pugni gli agenti che lo avevano preso. Due poliziotti sono andati in ospedale: prognosi di oltre 15 giorni per una spalla lussata, trauma contusivo a un ginocchio, l'altro ha riportato anche la frattura di una mano.

In commissariato il malvivente è stato smascherato due volte: l'uomo aveva fornito false generalità perché ricercato per un ordine d'arresto per droga.



