Roma, rapinatore incappucciato accoltella una donna per rubarle la borsa

Un rapinatore incappucciato ha ferito con una coltellata al braccio per derubarla della borsa. L'aggressione è avvenuta in un tratto di via Longoni, al Prenestino. Alcuni testimoni hanno visto l'uomo di carnagione scura fuggire su uno scooter. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove è stata medicata per la ferita causata dal coltello al braccio. Nella borsa sotratta c'erano soldi e tre cellulari. La polizia indaga per cercare di risalire all'aggressore.

