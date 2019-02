Roma, rapina donna nel parcheggio del supermercato: fermato

Una rapina è avvenuta nel parcheggio di un supermercato in zona Tor Bella Monaca. La vittima, in macchina con il marito, è stata avvicinata da due uomini, uno dei quali, approfittando della concitazione del momento, dovuta al fatto che il suo complice stava puntando un coltello al marito, le ha sottratto la borsa.

Il cellulare, perso sul luogo del reato da uno dei malviventi, sequestrato dai poliziotti nel corso dei rilievi, è stato il primo elemento che ha permesso ai poliziotti di risalire ad un giovane di origine egiziana. Gli investigatori lo hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. A chiudere il quadro investigativo, le immagini rimandate dalle telecamere di sorveglianza del parcheggio dalle quali gli investigatori hanno potuto constatare che il piumino indossato da uno dei due rapinatori, era lo stesso di quello utilizzato dall'egiziano quando è stato fermato. Al termine degli accertamenti lo straniero, accusato di rapina aggravata in concorso, è stato condotto presso il penitenziario di Velletri.

