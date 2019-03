Viola il divieto di dimora a Roma e compie una rapina su un bus: algerino in arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era stato colpito dal divieto di dimora nel Comune di Roma ma continuava tranquillamente a girare per la città. Un cittadino algerino di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia. L'uomo, un disoccupato e con precedenti penali, è stato raggiunto ora da un’ordinanza, emessa dalla prima sezione Penale della Corte d’Appello di Roma, che dispone per lui la custodia in carcere in sostituzione della misura del divieto di dimora. A chiedere l’aggravamento della misura erano stati proprio i militari del comando di piazza Venezia, dopo averlo arrestato per una rapina a bordo di un autobus lo scorso 27 febbraio. L’uomo cercò di rubare il cellulare ad un turista ma venne sorpreso da un carabiniere libero dal servizio e nel tentativo di divincolarsi oppose resistenza colpendo con gomitate il militare. L’Autorità Giudiziaria ha confermato di fatto la pericolosità sociale del 39enne e viste le reiterate condotte criminali, ha emesso nei suoi confronti l’ordinanza di aggravamento. Il cittadino algerino è stato riconosciuto ieri in via dei Fori Imperiali, e dopo avergli notificato l’atto, i militari lo hanno condotto presso la casa circondariale di Regina Coeli.