Roma, rapinano supermercato e fuggono in auto: catturati con il bottino

Prima la rapina, poi la rocambolesca fuga. Pensava di averla fatta franca uno dei due rapinatori che ieri mattina, armati di coltello e con il volto coperto sono entrati in un supermercato di Vitina e hanno minacciato il personale dell'esercizio commerciale per farsi consegnare l'incasso. Il primo era inizialmente riuscito a darsi alla fuga salendo a bordo di un'auto mentre il secondo invece ha perso preziosi istanti che sono bastati ai carabinieri della stazione locale per bloccarlo e ammanettarlo.

L'uomo, un 42enne con precedenti, è stato trovato in possesso del coltello e di quasi 400 euro di refurtiva. Successivamente i carabinieri, attraverso l'esame di alcune immagini del sistema di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dalle persone presenti, hanno rintracciato anche l'altro ladro in un'abitazione a Spinaceto e lo hanno denunciato. L'arrestato invece si trova a Regina Coeli. L'arma è stata sequestrata e la refurtiva riconsegnata.



