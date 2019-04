Taglierino e passamontagna rapina un supermercato: preso il bandito, ha solo 17 anni

Volto travisato e taglierino in pugno. Così un minorenne si è presentato nella tarda serata di ieri all’interno di un supermercato di via Cancelliera a Pavona dove, in pochi attimi, ha racimolato i soldi in cassa per poi darsi a precipitosa fuga. Ma non aveva fatto i conti con i clienti presenti, che hanno subito chiamato il 112.

Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa dei carabinieri ha attivato il piano anti-rapina e il giovane è stato intercettato da un’autoradio del radiomobile di Castel Gandolfo e da una pattuglia della Stazione di Cecchina che, dopo un inseguimento a piedi per i campi circostanti, sono riusciti a bloccarlo e trarlo in arresto. La refurtiva, circa 500 euro occultati in una calza scura di nylon, è stata recuperata e restituita al supermercato Arcobaleno .

Il giovane romeno residente a Pavona, appena 17enne, che non si esclude che possa essere l’autore di altri colpi messi a segno nel territorio tra cui quello alla farmacia di Pavona, dopo l’arresto per rapina a mano armata, è stato tradotto presso il centro di prima accoglienza di Roma. E' già conosciuto alle forze dell'ordine per furto.

