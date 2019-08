Roma, imprenditore rapinato in centro: rubato orologio da 400.000 euro

I rapinatori hanno battuto ogni record, rapinando un orologio d’oro, incastonato di diamanti ed altre pietre preziose dal valore di 400.000 euro. La rapina è accaduta, due giorni fa, su un tratto di via Nazionale, quindi, in quella parte di centro di Roma blindato dalle forze dell’ordine per la presenza del Viminale e della Questura. Erano le sette di sera.

Roma, rapine in serie con la stessa t-shirt: bandito tradito dal look

La vittima, un imprenditore italo-marocchino era su una lussuosa vettura fermo al semaforo vicino al Traforo. Ecco che due banditi, armati di pistola, sono entrati in azione. Uno ha puntato l’arma contro l’imprenditore mentre l’altro gli ha sfilato il vero e proprio tesoro che portava al polso. La coppia di banditi si è subito dileguata facendo perdere le proprie tracce. L’imprenditore ha telefonato alle forze dell’ordine. Sul posto la polizia. Sono gli agenti ad indagare sul maxi colpo, senza precedenti nella Capitale.

Ultimo aggiornamento: 9 Agosto, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA