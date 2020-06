Rapina choc a Roma, in due bloccano una donna e le strappano borsa e orologio di valore

Questa volta i banditi hanno agito in pieno giorno incuranti della loro visibilità e del potenziale intervento delle forze dell’ordine. Sono entrati in azione a mezzogiorno di ieri su un tratto di via di Sant’Agnese, Quartiere Trieste. La vittima è una signora che stava percorrendo a piedi la strada. La donna è stata bloccata da due malviventi con il volto coperto dal casco ed in sella ad uno scooter. Uno dei due è sceso e ha malmenato la donna che è andata subito sotto choc.

Le è stata strappata una borsa che conteneva mille euro in contanti e le è stato strappato dal polso un orologio di valore con brillantini di oltre 10.000 euro. Poi, i due si sono dileguati in sella allo scooter. Del caso tratta la polizia che ha effettuato una battuta in zona per prendere i malviventi che sono riusciti a far perdere le tracce. La coppia di banditi avrebbe colpito già in qualche occasione e potrebbe avere lasciato delle tracce utili per il loro arresto.

