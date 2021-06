Roma, rapinati da due ragazze conosciute in chat: «Se dici qualcosa ti ammazzo. Sono figlia di un boss»

Due ragazzi sono stati rapinati la notte scorsa alla periferia nord-ovest di Roma da due coetanee conosciute in una chat di incontri. Dopo aver trascorso la serata inseme, le giovani li hanno picchiati e tolto loro i cellulari, minacciandoli di morte e millantando una parentela con un presunto boss. L'intervento di una pattuglia della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta e di quella del XIV Distretto Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, ha permesso di fermare le due rapinatrici in flagranza.

