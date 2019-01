Pistola in pugno rapina una prostituta: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 24enne romano, con precedenti, per rapina aggravata ai danni di una donna che si prostituiva in viale Marconi. L'uomo, armato di pistola, dopo essersi avvicinato alla vittima, una 23enne di nazionalità romena, l'ha minacciata puntandole la canna dell'arma alla tempia, riuscendo così a rapinarla della borsetta, al cui interno erano custoditi soldi ed effetti personali, per poi fuggire. I Carabinieri, in transito in quel momento, hanno notato la scena e sono subito intervenuti. Dopo un lungo inseguimento a piedi, lungo le vie limitrofe, i militari sono riusciti a bloccare l'uomo, ancora con l'arma in pugno e a recuperare l'intera refurtiva. La pistola, risultata essere una scacciacani priva di tappo rosso, è stata sequestrata, mentre l'arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA